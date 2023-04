Rolnicy protestują i przepraszają mieszkańców Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zakończył się protest rolników, którzy swoimi pojazdami blokowali centrum Szczecina. Większość ciągników stała w okolicach placu Hołdu Pruskiego utrudniając przejazd kierowców na Trasie Zamkowej.

Protestujący domagają się przede wszystkim spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.- Zapraszamy. Morawiecki, zapraszamy. Chcemy naprawdę przeprosić mieszkańców i życzyć im spokojnych i wesołych świąt. Dzisiaj to jest ostatni raz. Spotkamy się w czwartek, ale bardzo mocno przepraszamy. Chłopi z miastem i miasto z nami - powinno tak być, bo uważamy cały czas, że za drogo płacicie za nasze polskie artykuły rolnicze na półkach sklepowych. Mocno to wyartykułujcie, bo tak jest - mówili protestujący.To nie jest protest polityczny - mówi organizator rolniczej blokady Stanisław Barna.- Widzicie państwo, że żaden poseł, nikt, kto jest związany z partiami, Nawet zrobiliśmy taki baner, że nie chcemy tutaj Agrounii, żeby się "szyldowała", bo to jest partia polityczna. Nie ma problemu, robią też robotę chłopaki, niech robią, ale politycznie. My nie chcemy być posądzeni o to, że to jest protest polityczny, gdzie nam się nie raz to zarzuca - mówi Barna.W dzisiejszym proteście uczestniczą rolnicy nie tylko z zachodniopomorskiego, ale także z lubuskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego.