Radni PiS: wybór PO to drożyzna, wzrost bezrobocia i wyższe raty kredytów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wybór w jesiennych wyborach Platformy Obywatelskiej, oznacza wybór waluty euro zamiast Złotego - mówili podczas konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

A to ma dalsze konsekwencje, bo euro to wyższe raty kredytów i wzrost bezrobocia - mówił Rafał Niburski, wojewódzki radny PiS.



- Wprowadzenie euro odbiera uprawnienia do kreowania polityki pieniężnej polskiemu bankowi centralnemu, a przekazuje te kompetencje do Europejskiego Banku Centralnego. Czy chcemy, aby o losie kredytobiorców w Polsce decydował Europejski Bank Centralny, decydowała Bruksela? Czy jednak chcemy, aby decydowała Warszawa? To są pytania, które mieszkańcy naszego kraju muszą sobie zadać przed wyborami - mówi Niburski.



Z nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości będzie uderzenie w programy socjalne dla rodzin i emerytów - mówi Krzysztof Romianowski, szczeciński radny PiS.



- Kiedy Platforma Obywatelska przestała rządzić w naszym kraju, czyli od 2015-2016 roku, drastycznie spadło ubóstwo, chociażby w naszym Szczecinie. I to można zweryfikować poprzez chociażby roczne sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mówi Romianowski.



Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku.