Do zdarzenia doszło przy Bramie Portowej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Przejechał na hulajnodze na czerwonym świetle. Narobił sobie kłopotów.

18-latka zatrzymała szczecińska policja. Do zdarzenia doszło przy Bramie Portowej. Chłopak - zdaniem policjantów - zachowywał się nerwowo i próbował uciec. Okazało się, że jest poszukiwany celem doprowadzenia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.



Miał przy sobie środki odurzające. Odpowie za to przed sądem.