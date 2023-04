RSnW: płatność gotówką przejdzie do historii?

Jest projekt o wolności posługiwania się gotówką w Polsce - to odpowiedź m.in. na zakusy polityków takich jak Szymon Hołownia, którzy gotówkę chcieliby zlikwidować - komentował w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wiceminister sprawiedliwości, Michał Warchoł.

Projekt ma trafić pod głosowanie jeszcze w tym roku. Jak zaznaczył wiceminister Marcin Warchoł przyznaje on wolność obywatelom: albo gotówka albo karta i pieniądz cyfrowy.- Pamiętajmy, że mamy jeszcze wybory i musimy przyjąć ten bardzo ważny i istotny projekt. Liczę na szerokie poparcie, również na zmianę stanowiska pana Hołowni - powiedział minister Warchoł.Najbardziej na likwidacji gotówki, na pieniądzu cyfrowym zależy bankom - ocenił profesor Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.- W Polsce mamy blisko 360 miliardów złotych w obiegu gotówkowym. Gdybyśmy tę kwotę podzielili, ze ona wpłynęłaby fizycznie na konta banków, to z punktu widzenia akcji kredytowej, to podnosi dźwignię finansową - zaznaczył prof. Raczkowski.Z badań Narodowego Banku Polskiego wynika, że blisko 20 proc. Polaków nie posiada konta w banku i karty płatniczej. Z kolei według badania IBRIS ponad 85 proc. ankietowanych uważa, że gotówka nie powinna zostać zlikwidowana.