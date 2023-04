"Projekt Muzeum Archidiecezjalnego poszedł do zamrażarki"

Na razie nie będzie Muzeum Archidiecezjalnego, które miało powstać na strychu katedry św. Jakuba w Szczecinie. Fundusz norweski nie przyznał dotacji na ten cel.

Gdy regotyzowano ścianę katedry św. Jakuba w Szczecinie, wybudowano dwie klatki schodowe, które umożliwiają wejście na strych obiektu.Był to pierwszy etap budowy muzeum - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.- Był plan, jest projekt, który na razie poszedł do zamrażarki. Nie uzyskaliśmy dofinansowania z funduszy norweskich. Tam to muzeum potężne, połączone z odbudową ściany północnej, dwupoziomowe. To byłoby muzeum archidiecezjalne. Potężne muzeum, bo mamy dużo zabytków schowanych na wieży, ale niestety na razie zostało to wstrzymane - mówi Sierek.Na razie w katedrze potrzeba naprawić dach i okna.- Realizujemy to, co jest priorytetem, czyli zabezpieczenie samego zabytku, żeby nie niszczał. Budynek z taką bogatą historią, jaka jest nasza bazylika archidiecezjalna. Przypomnijmy, że w katedrze nie odbywają się tylko rzeczy religijne. Jest to budynek też i kultury, tu się odbywają festiwale organowe - mówi Sierek.W Polsce działa kilka Muzeów Archidiecezjalnych. Najokazalsze są w Poznaniu i Krakowie.