Kilkadziesiąt milionów złotych dla szpitali PUM-u [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

32 miliony złotych otrzymały szpitale Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu i inwestycje w budynki.

Fundusze pochodzą z Ministerstwa Zdrowia - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Mimo, że to potężna kwota, to porównując ją do 300 mln czy kilkuset milionów złotych, mówimy: tu już nie jest tak dużo. Takich środków nie było przed 2015 roku przez całe kadencje. I to pokazuje zmiany - mówi Bogucki.



Pieniądze trafią do szpitala w Policach na nowe pracownie, kupimy też sprzęt medyczny - mówi Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej.



- Połowa środków będzie przeznaczona na zakup rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczeń, by można było w sposób bezpieczny znieczulać pacjentów. Głównie pediatrycznych, ale też dorosłych - mówi Jarosz.



Dzięki tym funduszom zmniejsza się kolejki do badań - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.



- Najbardziej powinni być zadowoleni pacjenci, bo to kolejne kwoty zainwestowane w nowe wyposażenie, nowoczesny sprzęt czy budynki. A to wszystko sprawi, że pacjenci będą lepiej obsługiwani, będą mogli szybciej zasięgać porad lekarskich - mówi Dobrzyński.



12 milionów złotych otrzymał też szpital na Pomorzanach. Pieniądze będą przeznaczone na powiększenie kliniki nefrologii i chorób wewnętrznych.