Nie żyje założyciel Domu Misia Ratownika, Edward Polek [ZDJĘCIA]

Fot. archiwum Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rodzina i bliscy współpracownicy chcą, by obiekt w nadmorskim Dźwirzynie otrzymał imię twórcy stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci.

Dom Misia Ratownika w Dźwirzynie powstał w 2009 roku z inicjatywy Edwarda Polka. Od tego czasu na turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne przyjeżdżały tu ofiary wypadków komunikacyjnych, wśród których były głównie dzieci. Stowarzyszenie, którym kierował przekazało również 100 tysięcy maskotek dla służb, które pierwsze docierają na miejsca wypadków.



Po śmierci Edwarda Polka grupa wolontariuszy, która przez lata pracowała w dźwirzyńskim domu chce, by obiekt otrzymał patrona w postaci wujka Edka, bo tak nazywany był Polek przez dzieci, które przebywały w Dźwirzynie.



Marzena Polek-Bakalarczyk, siostra Edwarda zbiera podpisy pod petycją, która ma trafić do stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci i liczy na to, że stosowną uroczystość uda się zorganizować jeszcze w tym roku.



- Marzy nam się, aby na tę uroczystość zaprosić wszystkich tych, których kiedykolwiek mieliśmy zaszczyt gościć w Domu Misia Ratownika - takie wielkie, rodzinne, misiowe święto nadające imię Edwarda powiedziała.



Po śmierci Edwarda Polka Dom Misia Ratownika stoi pusty. Jego współpracownicy mają nadzieję na to, że kilkunastoletnia idea będzie kontynuowana w Dźwirzynie, a latem dom ponownie wypełni się dziećmi.