Świnoujście drugim Hamburgiem? Wojewoda: "Musimy dbać o nasze interesy"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Świnoujście drugim Hamburgiem" - to słowa wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, które wyśmiewają jedną z gazet związanych z Platformą Obywatelską.

"To przejaw braku ambicji" - komentuje wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Przypomnijmy, chodzi o pomysł wybudowania w Świnoujściu głębokowodnego terminalu kontenerowego, który będzie konkurencją dla portu w Hamburgu.



- Pewnie nie stanie się to w ciągu roku czy dwóch... Tym bardziej, jeżeli nie będziemy mieli takiej wizji, takiego planu i przekonania, że możemy dorównać portowi w Hamburgu... Rozumiem, że są ludzie, którzy nie chcą dorównać, bo gdyby chcieli, to by to wspierali, mówili, że jest to osiągalne. Tak było przy Baltic Pipe, i przy wielu inwestycjach, które z góry określali, że są nieosiągalne - dodaje Bogucki.



Inwestycję w głębokowodny terminal kontenerowy oraz budowę nowego podejścia do Świnoujścia atakuje doradca do spraw gospodarki morskiej marszałka województwa zachodniopomorskiego z Platformy Obywatelskiej.



Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki jest zdziwiony taką postawą: - Ja nawet Niemców rozumiem, że oni realizują swój interes narodowy i gospodarczy. To nie jest pretensja do strony niemieckiej, ale skierowana w stronę tych osób, które mówią, że my mamy mieć lotnisko w Berlinie, a port w Hamburgu. Nie, my mamy mieć lotnisko w Polsce, a port w Świnoujściu, bo to są nasze interesy gospodarcze.



Budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu to ogromna szansa dla regionu. To dobrze płatne miejsca pracy podczas budowy i w czasie jego eksploatacji. Tak dużej inwestycji nie było w regionie w ciągu rządów zarówno Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL, jak i Platformy Obywatelskiej.