Gmina Police chce odrestaurować ruiny dawnego klasztoru [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Gmina Police złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 1 miliona złotych na remont ruin Klasztoru Augustianów w Policach i Jasienicy. Wszystko w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Obecne ruiny to pozostałość po średniowiecznym klasztorze augustianów z XIV wieku. Obok jego zabudowań do dziś znajduje się kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.



Powinniśmy chronić takie zabytki - mówią mieszkańcy Polic i Jasienicy: - Powinna być renowacja, jeden zabytek taki niech się utrzyma. - To ważny zabytek dla mieszkańców. Ja tam nie chodzę, ale powinno. - Powinni o to dbać, ważne by ładnie było przy kościele.



Dziś klasztor pełni funkcję historycznego zabytku. Na jego terenie odbywa się m.in. Misterium Męki Pańskiej.



Od kilku lat szukamy rozwiązań, które pozwoliłyby tę ruinę ocalić - mówi ksiądz Waldemar Szczurowski, proboszcz parafii św. Apostołów Piotr i Pawła w Policach i Jasienicy: - Myślę, że na razie spokojnie to jakieś 5 mln zł, ale to może być za mało. Trzeba zachować te ruiny, ale najpierw je zabezpieczyć. Gdyby wykorzystać taki obiekt historyczny i na tle tych ruin wybudować - pod kontrolą konserwatora - dom opieki społecznej...



Rząd na program odbudowy zabytków przeznaczył 3 mld zł.