Żmurkiewicz: inwestycje to stałe dochody. Świnoujście stało się bogatsze

Prezydent Janusz Żmurkiewicz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozbudowa portów w Świnoujściu będzie finansowym zastrzykiem dla miasta. Zdaniem samorządu trwająca rozbudowa i przyszłe jej plany są szansą na jeszcze większy rozwój.

Inwestycje portowe przynoszą gminie przede wszystkim stałe dochody, które zdaniem prezydenta Świnoujścia Janusza Żmurkiewicza dają ogromne możliwości.



- Wartość tych inwestycji spowoduje również wzrost podatków, które wpłyną do budżetu. To wszystko będzie go zasilało. Te pieniądze umożliwią spłatę tych zobowiązań, które dzisiaj uzyskujemy, biorąc kredyty i emitując obligacje po to, żeby dalej się rozwijać. Podatki mają to do siebie, że to nie jest jednorazowy wpływ do budżetu jakiś środków, one wpływają co roku - mówi Żmurkiewicz.



Prezydent dodaje, że pojawienie się portowej infrastruktury przynosi nie tylko finansowe korzyści.



- Świnoujście stało się bogatsze. Nie tylko tym, że wpłynęły większe pieniądze do budżetu, ale bogatsze tym, że przyjechała znacząca grupa nowych mieszkańców. Są to ludzie bardzo wykształceni, fachowcy - mówi Żmurkiewicz.



Z samego podatku z terminalu gazowego, Świnoujście corocznie otrzymuje niemal 40 mln zł.