10 tysięcy drzew nad Regą [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin

10 tysięcy drzew posadzili nad rzeką Rega przedstawiciele Wód Polskich. To w ramach projektu LIFE+ "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów". Projekt ma na celu udrożnienie korytarza migracyjnego jakim jest Rega dla ryb migrujących - głównie troci i innych.

Dlaczego drzewa odgrywają ważną rolę przy rzece? To wyjaśnia Wojciech Leszczyński, dyrektor zarządu zlewni w Gryficach.



- Drzewa te docelowo będą stanowiły cień i będą poprawiać warunki rzeki dla ryb a konkretnie Rega będzie autostradą, będzie korytarzem migracyjnym i będzie zacieniona. Utrzymanie wody, która się nie nagrzewa jest o tyle istotne, że te ryby mają odpowiednie środowisko właśnie do migracji, do wpłynięcia na wody słodkie i tutaj odbycia tarła. To jest właśnie główny cel tego projektu.



Do akcji przyłączyły się Lasy Państwowe, które bezpłatnie przekazały drzewa do posadzenia. Co dają drzewa? - tłumaczy Andrzej Szelążek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Drzewo daje przede wszystkim pochłanianie dwutlenku węgla atmosferycznego. Tutaj właśnie możemy nawiązać do tego, co się dzieje ze zmianami klimatycznymi. To jest jak najbardziej pozytywne wpływ na biosferę, ogólnie rzecz biorąc, świata.



W rzece Rega żyje wiele gatunków ryb, wśród których dominuje pstrąg potokowy, płoć i szczupak.