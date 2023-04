Symbolika Wielkiego Piątku

Dziś Wielki Piątek. W Kościele upamiętnia się ukrzyżowanie Chrystusa na górze Kalwarii.

Dla katolików to czas zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa. O 15:00 w godzinę śmierci Chrystusa w parafiach odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a wieczorem rozpoczyna się Liturgia Wielkiego Piątku.Wielki Piątek i Wielka Sobota to dwa dni w ciągu roku, kiedy nie odprawia się mszy świętej - podkreśla ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry: - Najważniejszym wydarzeniem Wielkiego Piątku jest wieczorna liturgia męki pańskiej, w tym dniu czyta się i rozważa mękę Pana Jezusa, adorujemy w tym dniu krzyż, a także możemy przyjąć dar komunii świętej. Liturgię Wielkiego Piątku kończymy przeniesieniem najświętszego sakramentu do Grobu Bożego.Wieczorem wierni uczestniczą w uroczystej Liturgii Męki Pańskiej. W czasie liturgii w kościele czyta się ewangelię opisującą mękę i śmierć Jezusa - mówi ks. Karol Łabenda z parafii św. Ottona w Szczecinie: - W centrum tej liturgii stawia się krzyż, który zostanie uroczyście odsłonięty, przed którym klękamy i oddajemy mu część, poprzez ucałowanie.Katolicy zachowują post ścisły - nie jedzą mięsa i ograniczają się do trzech posiłków, w tym jednego do syta. Liturgia Męki Pańskiej w Bazylice Archikatedralnej rozpocznie się o 19:00.