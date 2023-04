Fot. pixabay.com / geralt (CC0 domena publiczna)

Znęcał się nad partnerką i dziećmi - stanie przed sądem. Szczecińska prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

38-latek wszczynał awantury, podczas których wyzywał i bił członków rodziny.



Bił dzieci paskiem od spodni po różnych częściach ciała, zamykał w bagażniku samochodu i tak przewoził.



Podejrzany został zatrzymany, a następnie trafił do aresztu tymczasowego. Nie był dotąd karany sądownie. Przyznał się do zarzucanego mu czynu orz złożył wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat.