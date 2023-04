Rektor PUM w Radzie Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego

Prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powołany do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie.

Prof. Bogusław Machaliński będzie pomagał m. in. przy tworzeniu standardów postępowania na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, leczenia i opieki dla funkcjonariuszy państwowych.



Państwowy Instytut Medyczny powstał po przekształceniu Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.



W radzie naukowej jest 37 osób, to specjaliści z całego kraju i przedstawiciele służb mundurowych - mówi prof. Machaliński: - To jest takie honorowe wyróżnienie, które ma też za zadanie kształtowanie całej polityki systemowej, w obszarze służby zdrowia. Są tutaj specjaliści z wielu dziedzin medycyny i autorytety z całego kraju, to jest naprawdę szerokie spektrum wybitnych specjalistów. Będąc zaproszonym do tego grona, czuję się wyróżniony i zachwycony.



W radzie naukowej znalazł się również dr Krzysztof Kozłowski, były wojewoda zachodniopomorski, dziś członek zarządu PZU.