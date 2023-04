"Przez post wyrażam solidarność z Jezusem"

Przez post wyrażamy solidarność z Jezusem - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego ks. prof. Grzegorz Chojnacki.

Dziś Wielki Piątek to jeden z dwóch dni, w trakcie których wierni Kościoła Katolickiego powinni zachować post ścisły.Post jest też potrzebny, by zobaczyć kim jesteśmy jako ludzie i katolicy - mówił ks. prof. Grzegorz Chojnacki. - Poszczę, dlatego że przede wszystkim chcę wyrazić w ten sposób solidarność z tą osobą, która jest najważniejsza w moim życiu, jeśli chodzi o kwestie wiary. Z Jezusem Chrystusem. To, że człowiek powinien dokonywać jakiegoś czynu pokutnego, czyli chce doświadczyć dobrej ascezy; zobaczyć, w jakim stanie duchowym i fizycznym jest. To jest potrzebne.W Wielki Piątek katolicy zachowują post ścisły - nie jedzą mięsa i ograniczają się do trzech posiłków, w tym jednego do syta.