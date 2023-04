Kolejna Noc Konfesjonałów przed nami

Dziś 13. edycja Nocy Konfesjonałów. Akcja rozpoczęła się w 5. rocznicę śmierci Jana Pawła II w Szczecinie, pomysł przejęła cała Polska i dziś będzie w niej uczestniczyć ponad 230 kościołów.

W Szczecinie centralnym kościołem Nocy Konfesjonałów jest katedra - mówi ks. Grzegorz Adamski, koordynator akcji.- Podstawowym warunkiem, aby przystąpić do Nocy Konfesjonałów jest spowiedź przynajmniej do północy, bo wtedy jest też największe natężenie. W Katedrze Szczecińskiej trwa od 22 do 6 rano - dodaje ks. Adamski.Joanna Jurksztowicz podkreśla, że warto dobrze przygotować się do Niedzieli Zmartwychwstania: - Dobre duchowe przeżycie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty gwarantuje głębię radości, którą mogę otrzymać w Noc Paschalną. Myślę więc, że warto włożyć w to wysiłek, żeby cieszyć się później owocami tej pracy .Szczegóły akcji na nockonfesjonalow.pl