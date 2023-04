Arcybiskup Andrzej Dzięga składa życzenia. "Sięgnijcie do źródeł życia i rozradujcie się" [WIDEO]

Dźwięk dzwonów ogłasza całemu światu, że dzieje się coś nadzwyczajnego. Rzeczywiście, Chrystus Zmartwychwstał - mówi arcybiskup Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński składa życzenia mieszkańcom Pomorza Zachodniego.

Chrystus stanął przy człowieku uwikłanym, osłabionym, spętanym różnymi uzależnieniami, aby wziąć człowieka za rękę ku nowemu życiu - mówi metropolita: - To zawsze jest droga trudna, tak jak Jezus mówił "Trudna i wyboista jest droga prowadząca pod górę - do życia".Sięgnijcie do źródeł życia i rozradujcie się - kontynuuje abp Dzięga: - Dzięki wam także niech cały dzisiejszy świat i Ojczyzna - skołatane dyskusjami, wątpliwościami, pokusami i manipulacjami - niech się umocnią, tak jak ludzkie serca, i serca całych narodów, na drogach bożego pokoju, bożego ładu i bożego życia...