Ks. prof. Chojnacki: Młodzież trzeba wysłuchać. Kościół jest otwarty na młodych

Młodzież trzeba wysłuchać i z nią rozmawiać, a nie wszystko z góry potępiać w czambuł - mówił w "Rozmowach Pod Krawatem" ks. profesor Grzegorz Chojnacki.

Bez dyskusji trudno będzie młodym ludziom wyjaśnić, na czym polega post czy spowiedźa ostatecznie ich przekonać do Kościoła - zaznaczył dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.Na początek każda forma pracy nad sobą jest dobra. Jeśli nie post od pokarmu, to proponuje od telefonu. Jeśli nie spowiedź, to na początek szczera rozmowa z rodzicami- tłumaczył ks. profesor Chojnacki. - Chodzi o dyskusję. Chodzi o głos. Młodzieży, ze względu także na to, że przeżywają bardzo często swoisty bunt, kontestację, nie należy pouczać, tylko przede wszystkim rozmawiać. Jeżeli się z nimi rozmawia i przedstawia im się istotę tego, na czym polega np. wstrzemięźliwość od mięsa czy w ogóle jakaś forma pokuty, to wyjaśnia im się tę istotę.Jak zaznaczył ks. profesor Grzegorz Chojnacki, Kościół jest otwarty na młodzież. Dowodem na to jest m.in. fakt, że coraz częściej wielu młodych księży dokształca się dziś z zakresu psychologii, aby lepiej poznać problemy młodzieży.