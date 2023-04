Dziś każdy może osłodzić święta potrzebującym

Fot. pixabay.com / mariya_m (CC0 domena publiczna)

To okazja, żeby uczynić dla kogoś te święta lepszymi. A na pewno bardziej słodkimi...

Akcję przynoszenia słodyczy, ciast kupnych i własnoręcznie robionych dla mieszkańców schroniska dla osób bezdomnych i chorych organizują dwie szczecinianki.



Żeby wziąć udział w akcji, wystarczy przynieść coś słodkiego. Pensjonariuszy cieszą wszelkie słodycze - również słodkie napoje - mówi jedna z organizatorek Anna Ścibior-Butrym.



- Chodzi o to, by zrobić im słodkie święta. Jeśli ktoś ze słuchaczy może dowieźć do schroniska jakieś słodkie smakołyki, w postaci wypieków własnych czy też kupnych, soków czy słodkich napojów - gazowanych i niegazowanych, to jest to na czym szczególnie nam zależy - dodaje Anna Ścibior-Butrym.



Schronisko mieści się przy ul. Hryniewieckiego. Szczegóły dotyczące akcji można znaleźć pod facebookowym wydarzeniem "Wnosimy Radość do Domu Smutku".