Gorączka przygotowań do świąt trwa [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Szczecina ruszyli do sklepów, aby zaopatrzyć się w produkty, których nie może zabraknąć na świątecznym stole.

Odwiedziliśmy targowisko Manhattan, gdzie pytaliśmy, co najlepiej się sprzedaje przed świętami.



- Wszystko gorące. Makowce, serniki, jogurtowe, cytrynowe babeczki. Wszystko schodzi. - Najbardziej sprzedaje się u nas karkówka, boczek, biała rewelacyjnie schodzi, łopatka. Praktycznie wszystko - mówią sprzedawcy.



A jak szczecinianie przygotowują się do świąt wielkanocnych?



- Przede wszystkim kupuję zawartość koszyczka. Dzisiaj kiełbaska i bukszpan. - Chodzę i targam zakupy, a żona wybiera. - Mąż mówi, że samodzielnie jajka będzie malował. - Wszystko na ostatnią chwilę, bo wróciliśmy z urlopu. - W domu jeszcze nie zaczęłam gotować. Na razie sprzątam. - Trzeba w kolejce postać, kupić co żona każe - mówią szczecinianie.



Przypominamy tym, którzy w sobotę będą robić zakupy na ostatnią chwilę, że sklepy będą otwarte do godziny 14.