Droga przy terminalu LNG będzie zamknięta

Droga przy świnoujskim terminalu LNG wkrótce będzie zamknięta. Zakaz przebywania w promilu 200 metrów od obiektu jest związany ze stanem wyjątkowym. Decyzja o zamknięciu drogi wpłynie na życie mieszkańców.

Decyzja o zamknięciu drogi przy terminalu LNG to kwestia czasu i nieoficjalnie już wiadomo, że nastąpi w najbliższych dniach. Pewności za to brakuje w kwestii dojazdu do miejscowych zabytków - Latarni Morskiej i Fortu Gerharda oraz plaży. Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej nie kryje rozgoryczenia.



- Widzimy szereg możliwych alternatywnych rozwiązań i cały czas apelujemy do władz państwowych, aby pamiętały, że dobrostan mieszkańców jest dobrostanem państwa - powiedział Piwowarczyk.



Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia wyjaśnia, że starania o zapewnienie dojazdu do obiektów zostały odrzucone.



- Mimo naszych zabiegów, również pan wojewoda wykluczył możliwość przejechania autokarem przez strefę zamkniętą. Dla nas jest to oczywiście fatalna informacja. Pan wojewoda rozumie tę sytuację i zaangażował się w jak najszybsze zorganizowanie dróg alternatywnych - powiedziała Michalska.



W tej chwili jedyną akceptowalną przez wojewodę drogą dostępu do zabytków jest droga przez Świnę.