Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu trwają ostatnie przygotowania do Wielkanocy dla Samotnych. Wolontariusze gotują świąteczne potrawy, które trafią na świąteczne stoły najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

Przygotowania do świątecznej akcji trwały od ponad miesiąca. Najpierw wolontariusze fundacji Wolne Miejsce zbierali dary, z których przygotują wielkanocne paczki dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.



Koordynator akcji Kamil Barwinek wylicza, co znajdzie się w świątecznych paczkach.



- Będzie żurek, biała kiełbasa, jajko wielkanocne, sałatka jarzynowa, słodycze, owoce, ciasta. W tym roku dotrzemy do 350 osób, które takiej pomocy potrzebują. Przygotujemy 350 paczek, które w Wielką Sobotę wolontariusze dostarczą właśnie tym osobom - mówi



Obecnie dobiegają końca ostatnie prace w kuchni. Łącznie przygotowano m.in. 150 litrów żurku, czy prawie tysiąc sztuk białej kiełbasy. Paczki z żywnością trafią do potrzebujących w sobotę przed południem.