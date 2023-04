Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Dla chrześcijan to czas modlitwy - w Wielki Piątek mieszkańcy szczecińskich Pomorzan wyruszyli w drogę krzyżową.

Około dwustu osób z parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej przeszło ulicami osiedla, by przeżyć czternaście stacji drogi krzyżowej Chrystusa.



- Dla wierzącego wielki święto, a ta droga krzyżowa to takie przeżycie. - To podnosi i siłę i wiarę we wszystkim. - Każdy z nas powinien, jako chrześcijanin, przejść tę drogę krzyżową. - Jedyna okazja, żeby w takim dużym gronie iść i wyznawać wiarę - mówili uczestnicy.



Liturgia Męki Pańskiej w parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Pomorzanach odbędzie się o godz. 19.00.