Nowy minister rolnictwa przyjedzie do Szczecina

Robert Telus, minister rolnictwa. Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister rolnictwa Robert Telus zapowiedział, że zaraz po świętach spotka się z gospodarzami, którzy protestują na szczecińskich Wałach Chrobrego.

Tematem rozmów ma być m.in. sytuacja na rynku zbóż. Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi pszenicy czy kukurydzy z Ukrainy, co znacznie obniżyło ceny w Polskich skupach.



Wierzę, że uda się dojść do porozumienia - mówił nowo powołany minister na konferencji prasowej.



- Rozmawiam z jednym z organizatorów tego spotkania i oczywiście wybieram się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że w środę mi się uda pojechać do protestujących do Szczecina i będziemy na te tematy rozmawiać. Dla mnie to jest oczywiście ważne, żeby tę sytuację opanować i rozładować. Jeżeli to nie będzie środa, to uzgodnię to dokładnie, kiedy to będzie - mówił Telus.



W związku ze świętami - rolnicy zapowiedzieli, że do przyszłego czwartku nie będą blokowali dróg w mieście, tylko będą protestować w swoim miasteczku przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.