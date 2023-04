Noc Konfesjonałów w Szczecinie. "Lżej mi i lepiej" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zrobili rachunek sumienia, żałowali za grzechy i postanowili poprawę... Za nami 13. edycja Nocy Konfesjonałów.

Wierni w nocy z piątku na sobotę przystąpili do szczerej spowiedzi, by dobrze przygotować się do Niedzieli Zmartwychwstania.W Szczecinie centralnym kościołem Nocy Konfesjonałów była Katedra, w której mieszkańcy spowiadali się od godz. 22:00 do 6:00 rano.- Lżej mi i lepiej, czułam, że powinnam to zrobić. - Lepiej się człowiek czuje, jak się wyspowiada. - Spowiedź jest dla mnie podstawowym sakramentem, bez którego nie można się obyć. - To jest powrót do pana Boga i rozliczenie z tego, co się robiło przez ostatni czas. - To bardzo fajna inicjatywa, szczególnie dla osób, które wróciły z drogi, jak ja. - To wspaniała inicjatywa, bo na co dzień wciąż brakuje czasu... - mówili uczestnicy.W całej Polsce, w tegorocznej edycji Nocy Konfesjonałów, uczestniczyło ponad 230 kościołów.