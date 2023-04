Wielka Sobota to dzień ciszy w Kościele...

Jezus spoczywa w grobie. W kościołach trwa święcenie pokarmów na wielkanocny stół, a wieczorem po zachodzie słońca rozpocznie się najważniejsza część Triduum - Wigilia Paschalna.

Na początku odbędzie się liturgia światła i poświęcenie ognia. Paschał wniesiony do kościoła symbolizuje Jezusa Chrystusa. Potem w długiej liturgii słowa wierni usłyszą czytania, które obrazują całą historię zbawienia - mówi ks. Karol Łabenda z parafii św. Ottona w Szczecinie:- Następnie liturgia chrzcielna, pobłogosławienie wody, później liturgia eucharystyczna, kiedy już przechodzimy do sprawowania mszy świętej i wreszcie - komunia święta, która już nam ukazuje Chrystusa Zmartwychwstałego - tłumaczy ks. Łabenda.Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczynają się w noc poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania.- I najczęściej ta Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną i radosnym ogłoszeniem i cieszeniem się wydarzeniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i tym, że pokonał on grzech i śmierć - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry, w której Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godzinie 21:00.