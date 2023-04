Wierni odwiedzają w Wielką Sobotę Groby Pańskie, by modlić się przy zmarłym Chrystusie. Symboliczne groby - budowane w kościołach - są miejscem adoracji aż do Zmartwychwstania.

Chcemy w nie wpisać groby naszych bliskich, które są podobne do Jezusowego - mówi ks. Daniel Grocholewski z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu.- Wpisujemy w ten symboliczny sposób, to co jest śmiercią w naszym życiu, nasze błędy, porażki, zło i grzech. Chcemy je tam złożyć z nadzieją, że tak jak Jezus pokonał śmierć i wyszedł z grobu, tak nasi bliscy wyjdą z grobów, a my dzięki Bożej mocy pokonamy nasze słabości - dodaje ks. Grocholewski.Adoracja Jezusa w Grobie Pańskim odbywa się do wieczornych Liturgii Wigilii Paschalnej.