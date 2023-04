Święconka dla ubogich i bezdomnych w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

200 święconek trafiło do bezdomnych i ubogich w Szczecinie. To akcja Cartias na Święta Wielkanocne.

W przygotowanych paczkach były wędliny, pieczywo czy jajka.To jedna z misji Kościoła, pomoc potrzebującym - mówił ks. Maciej Szmuc. Oczywiście przed przekazaniem darów w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba w Szczecinie odbyło się ich święcenie.- Każdy chce spędzić jakoś święta z rodziną, skromnie, bo skromnie, bo nie wszystkich na to stać. Bardzo się cieszę, że chociaż Kościół potrafi pomóc ludziom, bo robi to... - Miło że strony Caritasu, że pomaga potrzebującym. Proszę mi życzyć wszystkiego dobrego. Tylko tyle... - podkreślali potrzebujący.- Już nawet nie liczę, który to już raz organizujemy tę akcję. Na pewno co najmniej 10 razy się tu spotkaliśmy, nawet Covid-19 nam w tym nie przeszkodził. Tam, gdzie jest ktokolwiek kto otwiera Biblię i mówi "Ojcze nasz", tam też musi być ręka wyciągnięta w stronę potrzebującego. I tak też liczymy, że będzie do końca istnienia Kościoła - dodał ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńkiej.W akcję Caritas włączył się też wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.