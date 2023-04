Są pięknie udekorowane, często nawiązują do współczesności, a łączy je Chrystus - to groby Pańskie, symbolizują ten prawdziwy w Jerozolimie.

Każdy kościół przedstawia je na swój sposób, ale grób ukazuje prawdę, że Bóg jako człowiek oddal za nas życie i został złożony do grobu, ale ma też znaczenie symboliczne - mówi ksiądz Daniel Grochololewski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu.- Czasami też te groby coś nam chcą powiedzieć, duszpasterze w różny sposób pokazują jakieś przesłanie tych miejsc, właśnie po to, aby jeszcze raz przeżyć tę tajemnice śmierci, ale z nadzieją na wieczne życie i ostateczne pokonanie zła i śmierci - tłumaczy ks. Grochololewski.Symboliczne groby budowane w kościołach są miejscem adoracji aż do Zmartwychwstania.