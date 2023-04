"Wielkanoc dla samotnych" w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Dokładnie 360 paczek z żywnością trafia właśnie do najbardziej potrzebujących mieszkańców Kołobrzegu. Trwa finał akcji Wielkanoc dla Samotnych.

Wielka Sobota jest zwieńczeniem kilkutygodniowych przygotowań. Najpierw wolontariusze fundacji Wolne Miejsce ogłosili zbiórkę darów, a następnie przygotowali świąteczne dania, które dziś rano spakowali do 360 paczek.Kamil Barwinek koordynator akcji mówi, że w świąteczną pomoc tradycyjnie włączyło się wielu kołobrzeżan: - Jest ponad 100 osób, które biorą czynny udział w organizacji takiego wydarzenia. To jest młodzież szkolna, wolontariusze, którzy gotują, pakują i rozwożą te paczki. Nasi wolontariusze to także darczyńcy. Tych osób jest bardzo dużo.Remigiusz Jankowski z grupy "Paramedic" mówi o reakcjach ludzi, którzy otrzymują paczki: - Bardzo fajne reakcje są, często wzruszenia dużo jest, łezki się pojawiają u ludzi, którzy dostają te prezenty. Wiedzą po prostu, że nie są samotni w te święta.Obecnie wolontariusze dostarczają paczki do potrzebujących, a wszystkie dary powinny dotrzeć pod właściwe adresy do godz. 15:00. Jest to już piąta edycja akcji organizowanej w Kołobrzegu.