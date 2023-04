Zamknięta droga przy terminalu LNG, wojewoda wyjaśnia

W kwestii bezpieczeństwa nie ma kompromisu - tak dla Radia Szczecin mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Chodzi o zamknięcie drogi przy terminalu LNG w Świnoujściu, która prowadzi do Fortu Gerharda i latarni morskiej. Jest to możliwe dzięki ustawie, którą - jak zaznacza wojewoda - poparli wszyscy parlamentarzyści.Tego typu zakazy obowiązują wszędzie, gdzie jest infrastruktura krytyczna - zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie.Gazoport w Świnoujściu to już nie tylko instalacja strategiczna dla Polski ale też Europy, odbierane są tam bowiem ładunki LNG m.in. właśnie dla Ukrainy.- Przestrzegam przed narracją, która zasadza się na tym, że jest to pomysł zły i nierozsądny. Tu decydują profesjonaliści, tu decydują służby, tu chodzi o żywotne interesy polskiego państwa - podkreślił przedstawiciel rządu w regionie.Rocznie do budżetu Miasta Świnoujście dzięki terminalowi LNG wpływa 40 milionów złotych. Zbigniew Bogucki zaznacza jednak, że zaraz po Wielkanocy odbędzie spotkanie z władzami miasta, aby znaleźć alternatywny dostęp do plaży, Fortu Gerharda i latarni morskiej.