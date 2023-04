Rocznica tragicznego lotu. Wspominamy prezydenta Lecha Kaczyńskiego

13 lat temu, to również - tak jak teraz - był poranek, godzina 8.41. Najczarniejsza godzina w powojennej Polsce. Dokładnie wtedy biało-czerwony Tupolew rozbił się w Smoleńsku.

10 kwietnia 2010 roku na pokładzie było 96 osób, w tym prezydent kraju, Lech Kaczyński. Wszyscy lecieli do Katynia na obchody rocznicy zbrodni sowieckiej. Samolot rozpadł się na kawałki. Nikt nie przeżył.Nikt spośród najważniejszych osób w kraju; najwyższych rangą urzędników państwowych, dowódców sił zbrojnych, duchowieństwa czy parlamentarzystów, a także załogi.To kolejna rocznica tragedii, której ogrom porusza do głębi. Dziś upamiętniamy ofiary tej katastrofy i składamy im hołd.Wspominamy prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego.- I my też wiemy świetnie, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę - przestrzegał prezydent Rzeczypospolitej 12 sierpnia 2008 roku w gruzińskim Tbilisi. - Wierzymy, że Europa zrozumie wasze prawo do wolności i zrozumie też swoje interesy. Zrozumie, że bez Gruzji Rosja przywróci swoje imperium, a to nie jest w niczyim interesie. Dlatego jesteśmy tutaj - mówił prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi.- Świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński jest tą osobą, która istotnie wpłynęła na kształt polityki zagranicznej Polski i polityki historycznej. Rozumiał, że nie należy ulegać Rosji, że jakikolwiek kompromis z Rosją jest niemożliwy. Już jak był prezydentem Warszawy, to przywracał godność żołnierzom Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej - przypomina dyr. Archiwum Państwowego w Szczecinie, politolog, prof. Krzysztof Kowalczyk, członek komitetu budowy pomnika prezydenta w Szczecinie.- Narody mogą jednać się wyłącznie w prawdzie. Powtarzam: wyłącznie w prawdzie! Szczególnie, jeżeli jest to duży naród tak, jak polski i jeszcze większy. Prawda natomiast jest prosta. Pakt Ribbentrop-Mołotow – czyli w istocie Hitler-Stalin – to był pakt wyjątkowo agresywnych imperializmów i totalitaryzmów - powiedział Lech Kaczyński.- Otworzył nam zupełnie inne spojrzenie na Polskę. To, co zrobił Lech Kaczyński, jak pokazał jak należy zmienić prezydenturę, żeby być dumnym z tego, by być Polakiem - mówi sekretarz Prawa i Sprawiedliwości na Pomorzu Zachodnim, Witold Witkowski.- Jesteśmy na Westerplatte, symbolu bohaterskiego oporu przeciwko silniejszemu przeciwnikowi. Kilkaset kilometrów stąd jest Wieluń, miasto, na które spadły pierwsze bomby, zginęło ponad tysiąc ludzi. To drugi symbol, symbol totalnego charakteru tej wojny. Minęły już ponad dwa pokolenia, ale ta wojna w dalszym ciągu wymaga refleksji. Powstaje pytanie, co było jej przyczyną. Niewątpliwie były to totalitaryzmy i nacjonalizm, a właściwie szowinizm - mówił na obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.- To był człowiek oddany idei państwowości. To dla mnie wzór człowieka, który pokazuje, jak powinno się dzisiaj traktować patriotyzm, jak powinno się traktować podejście do suwerenności, niepodległości, wolności osobistej - podkreśla Paweł Sumera ze Stowarzyszenia Solidarni 2010.- Polsce potrzebna jest pamięć o tych, którzy o nią walczyli. Bo Polska odrodziła się z walki w roku 1918, obroniła swoją niepodległość w roku 1920, walczyła w latach 1939-45 w II wojnie światowej, a naród polski stawiał opór komunizmowi przez prawie 45 lat jego rządów - mówił prezydent Kaczyński. - Z walki, prowadzonej w różnych formach, zbrojnej i pokojowej, zrodziła się wolna Polska - podkreślił na pl. Piłsudskiego w 2007 roku.- Na tym polega działanie elit, że mają uświadamiać społeczeństwu to, co jest najważniejsze w życiu narodu. Prezydent Lech Kaczyński robił to w sposób wybitny i wyraźny - zaznacza działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, szczeciński radny PiS, Leszek Duklanowski.- Polska w chwili obalania Muru Berlińskiego była już wolna. I bez wolnej Polski inni również nie byliby wolni. Możemy o tym mówić otwarcie, szczerze i odważnie - powiedział prezydent Lech Kaczyński.Warto dodać, że śp. prezydent Lech Kaczyński jest autorem hasła: "Silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu". Tym samym na Pomorzu Zachodnim był m.in. inicjatorem budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Jak mówił, silne państwo musi być suwerenne i bezpieczne także pod względem energetycznym.