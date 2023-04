Mieszkańcy Szczecina wzięli udział w porannej mszy rezurekcyjnej. To czas, kiedy wierni cieszą się zmartwychwstaniem Jezusa.

Wielkanocna procesja wraz z nabożeństwem wokół sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie rozpoczęła się o 6 rano od bijących dzwonów.- Chrystus zmartwychwstał - świętujemy! - Z rana, zgodnie z tradycją. - Cóż może być piękniejszego w taką niedzielę, jak msza rano. - Co roku się przychodzi i trzeba się pomodlić, prosić Boga o zdrówko. - To najważniejszy dzień w całym roku. - To największe dla mnie doznanie religijne - relacjonują szczecinianie.Przypomnijmy, że dla katolików Wielkanoc stanowi najważniejsze święto w całym roku liturgicznym