IMGW ostrzega przed przymrozkami na północy i południu kraju

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami na północy i na południu kraju. Obejmują one środkową i zachodnią województwa pomorskiego oraz wschodnią część województwa zachodniopomorskiego.

Synoptycy prognozują, że będzie tam jeden stopień poniżej zera, a miejscami przy gruncie temperatura może spaść do minus trzech. Ostrzeżenia obowiązują od północy do poniedziałku do 8:00.



Na południu kraju ostrzeżenia obejmują większość polskich gór. Chodzi o południowe części województw śląskiego: powiaty cieszyński i żywiecki, województwa małopolskiego: powiaty nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki. Natomiast w województwie podkarpackim ostrzeżenia dotyczą powiatów jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. Temperatura ma spaść do minus jednego, a miejscami przy gruncie do minus pięciu poniżej zera. Ostrzeżenia obowiązują od niedzielnego wieczora do poniedziałku do 8:00.