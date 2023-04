Posłowie, samorządowcy i mieszkańcy Szczecina złożyli kwiaty na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, samorządowcy i mieszkańcy Szczecina uczcili 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

O godzinie 8.41 na Rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej kwiaty złożył m.in. wicewojewoda zachodniopomorski, Mateusz Wagemann.- To jest naprawdę największa katastrofa w polskiej historii w ogóle, żeby w jednym czasie zginęło tak wielu przedstawicieli każdego miejsca, każdej instytucji, każdej części strony politycznej. Dlatego powinniśmy o tej katastrofie pamiętać - podkreślił.Wagemann podkreślił, że Rosja wciąż blokuje dotarcie do pełnej prawny o przyczynach katastrofy.- Jest smutne i przykre, że po tylu latach tak trudno jest nam dojść do pełnej prawdy o tym, co się stało pod Smoleńskiem. To jest też jeden z powodów, dla których Rosjanie nie oddają nam wraku, to znaczy chęć ukrycia tego, co tam się stało, bo niewątpliwie część prawdy w tym wraku leży - dodał wicewojewoda.Posłowie, przedstawiciele władz województwa i szczecińscy radni złożyli kwiaty także przed pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Główne uroczystości rocznicowe katastrofy smoleńskiej odbędą się 16 kwietnia.