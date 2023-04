Korki i utrudnienia na drogach regionu [AKTUALIZACJA]

W wielu miejscach w regionie kierowcy natrafią na utrudnienia.

Godzina 17Nadal prawie godzinę oczekiwać muszą zmotoryzowani przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Utrudnienie to dotyczy jednak tylko stojących w kolejce po stronie wyspy Uznam. Po stronie wyspy Wolin kierwocy przeprawiani są niemalże na bieżąco.Kłopoty z płynną jazdą niezmiennie także na drodze wojewódzkiej numer 115. Chodzi o odcinek między Pilchowem, a rondem na szczecińskim Głębokim. Tutaj zator na nitce w kierunku centrum Szczecina sięga prawie kilometra.Spory korek również na niemieckiej autostradzie A11. Chodzi o odcinek między węzłem numer 11 Werbelin, a węzłem numer 13 Lanke. Utrudnienia tylko na nitce w kierunku Berlina.Godzina 16Nadal prawie godzinę oczekiwać muszą zmotoryzowani przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Utrudnienie to dotyczy zarówno stojących w kolejce po stronie wyspyUznam, jak i po stronie wyspy Wolin.Kłopoty z płynną jazda także na drodze wojewódzkiej numer 115. Chodzi o odcinek między Pilchowem a rondem na szczecińskim Głębokim. Tutaj zator na nitce w kierunku centrum Szczecina sięga dwóch kilometrów.Również kilkukilometrowy korek widoczny jest na niemieckiej autostradzie A11. Chodzi o odcinek między węzłem numer 10 Chorin, a węzłem numer 12 Finowfurt. Utrudnienia tylko na nitce w kierunku Berlina.Godzina 15Prawie godzinę oczekiwać muszą zmotoryzowani przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Utrudnienie to dotyczy zarówno stojących w kolejce po stronie wyspy Uznam, jak i po stronie wyspy Wolin.Kłopoty z płynną jazda także na drodze krajowej numer 3. Chodzi o odcinek między miejscowością Parłówko a miejscowością Płocin. Tutaj korek dla jadących w kierunku Świnoujścia sięga kilku kilometrów.Również kilkukilometrowy korek widoczny jest na niemieckiej autostradzie A11. Chodzi o odcinek między węzłem numer 10 Chorin, a węzłem numer 12 Finowfurt. Utrudnienia tylko na nitce w kierunku Berlina.W Szczecinie korek także w stronę Głębokiego jadąc z kierunku Polic.