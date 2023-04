Po świętach wielkanocnych, szczecińskie jadłodzielnie tym razem świecą pustkami...

Jest dużo biedniej niż po ubiegłorocznych świętach - mówi pani wydająca jedzenie: - Sałatka, paszteciki, wędlina, kurczaczek i jakieś torciki... Tylko to, co tu widzimy, więcej nic na razie nie mamy. Nie jest tak obficie, jak do tej pory po świętach.Chętnych natomiast nie brakuje i nie mają wygórowanych wymagań: - Pieczywko jakieś, cokolwiek. Co przyniosą to ja będę jadł...Jedzeniem podzielić się można w dziewięciu punktach Jadłodzielni (pełna lista dostępna na jadlodzielniaszczecin.pl ) i w niedawno otwartym punkcie przykościelnym w Dąbiu, przy ul. Czarnogórskiej.Tam dodatkowo, oddział Caritas Polska codziennie o godz. 15:30 przygotowuje kanapki dla potrzebujących.