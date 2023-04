Poziom ochrony obiektów infrastruktury krytycznej może być zwiększany

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w czasie wojennym - mówił dla Radia Szczecin ekspert ds. bezpieczeństwa.

Marek Budzisz ze Strategy&Future komentuje w ten sposób sprawę drogi przy terminalu LNG w Świnoujściu, prowadzącą do latarni morskiej i Fortu Gerharda. Trasa, po przegłosowaniu ustawy w Sejmie, będzie zamknięta ze względu na stan wyjątkowy i zagrożenie atakiem na gazoport.



Polska stała się silnym graczem świata Zachodu, a zatem ci, którzy chcą wzruszyć świat Zachodu, będą atakować Polskę - tłumaczy Budzisz.



- Nie spodziewałbym się, żeby znaleźli się w sytuacji, kiedy poziom ochrony obiektów infrastruktury krytycznej będzie można zmniejszać. Raczej spodziewałbym się tu działania w drugą stronę - mówi ekspert ds. bezpieczeństwa.



Dodatkowo Rosja traci potencjał militarny do prowadzenia wojny konwencjonalnej, a zatem będzie skupiać się na dywersji - dodaje Marek Budzisz.



- A to tym bardziej powinno nas skłaniać do ostrożności. Do tego, żeby te obiekty chronić - dodaje Budzisz.



We wtorek, już po raz kolejny, wojewoda zachodniopomorski spotkał się z władzami Świnoujścia celem wytyczenia nowego, alternatywnego dostępu.