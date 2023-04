Kradł i miał przy sobie narkotyki. Grozi mu do 10 lat więzienia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Okradł hotel, a także sklep, a na swoim koncie ma jeszcze inne przestępstwa. 36-letni mężczyzna z Kołobrzegu został zatrzymany przez miejscową policję.

Policjanci poszukiwali sprawcy kradzieży z włamaniem do jednego z kołobrzeskich hoteli. W połowie marca sprawca z zamkniętego pomieszczenia ukradł kosmetyki i pieniądze. Ten sam mężczyzna został rozpoznany na nagraniu z monitoringu, jako sprawdza kradzieży elektrycznej hulajnogi.



Policja ustaliła dane złodzieja, ale zanim funkcjonariusze zapukali do jego drzwi, mężczyzna kolejny raz dopuścił się kradzieży. Tym razem próbował wynieść alkohol z jednego ze sklepów. Zatrzymany przez ochronę zaczął się awanturować i uszkodził drzwi marketu. Na miejsce wezwano patrol, a mundurowi szybko ustalili, że to poszukiwany przez nich 36-latek.



Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie on nie tylko za kradzież i kradzież z włamaniem, ale także za posiadanie narkotyków, które funkcjonariusze znaleźli u niego w momencie zatrzymania. 36-latkowi grozi do 10 lat więzienia.