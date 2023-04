Jak święta spędzili szczecinianie? "Bardzo dobrze, rodzinnie, wesoło" [WIDEO]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Za nami Wielkanoc, czyli najważniejsze w roku liturgicznym święto dla katolików.

Długie spacery, spotkania z rodziną przy wielkanocnym stole i wspólne chodzenie do kościoła. W tym roku świątecznym aktywnościom dopisała słoneczna pogoda, przez co powrót do pracy czy szkoły może wydawać się trudny. Sprawdziliśmy, jak święta spędzili szczecinianie.



- Bardzo dobrze, rodzinnie, wesoło. - Na spacerki, bo była wyjątkowo ładna pogoda. Kościółek, święcenie. - W domu jadłem. Żurek, kiełbasa, tradycyjnie tak, jak najbardziej. Trochę ciasta, trochę się pobiegało. - Byłem na bardzo długim spacerze. Prawie 30 kilometrów. - Trochę spacerów, trochę rozmów o biznesie, ale nie o polityce, nie o polityce. - Powrót do rzeczywistości prawidłowy. Codziennie wracam, także mam trening. - Najpiękniejsza jest tradycja. - Czy ja wiem? Tak jak zwykle, święta - mówili mieszkańcy.



W przyszłym roku Wielkanoc wypada 31 marca.