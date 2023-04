Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Kłusowników zatrzymała szczecińska policja. Dwóch mężczyzn stanie teraz przed sądem.

31- i 37-latek łowili ryby bez zezwolenia na Kanale Cegielinka, mimo że utworzono tam obręb ochronny.



Policjanci złapali ich na gorącym uczynku, na pomoście. Przy wędkarzach znaleźli sprzęt do połowu ryb. Mężczyźni tłumaczyli, że nie wiedzieli o obrębie ochronnym, choć na miejscu były tablice o tym informujące.



Nie przekonało to policjantów. Obaj zostali zatrzymani. Grozi im teraz do 2 lat więzienia.