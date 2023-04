Gratka dla fanów motoryzacji. Wóz strażacki na sprzedaż

Każdy może poczuć się jak strażak, wystarczy tylko mieć trochę gotówki. Strażacy z gminy Grzmiąca, w powiecie szczecineckim sprzedają swój wóz gaśniczy. Gmina ogłosiła w tej sprawie przetarg.

Na sprzedaż jest Renault z 1992 roku. Samochód jest sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu. Cena wywoławcza to blisko 25 tysięcy złotych.



Zainteresowani mogą złożyć oferty do 14 kwietnia 2023 roku, w sekretariacie Urzędu Gminy Grzmiąca.



Wcześniej można umówić się na sprawdzenie pojazdu w siedzibie OSP Grzmiąca.