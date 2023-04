Fot. organizatorzy akcji Fot. organizatorzy akcji Fot. organizatorzy akcji Fot. organizatorzy akcji

Adwokaci i aplikanci będą czytać dzieciom bajki w szkołach i przedszkolach.

Akcję #Bajeczni Adwokaci organizuje Naczelna Rada Adwokacka. Wszystko po to, by dzieci dowiedziały się na czym polega zawód adwokata, chodzi też o promowanie czytelnictwa.



Mecenasi przeczytają bajkę "O Misiu Adwokacie i jego leśnych przyjaciołach". W całym kraju akcja dotrze do ponad 110 tysiąca dzieci, w 1500 placówkach.



"Miś Adwokat" pomaga w trudnych sprawach mieszkańcom lasu - głównym wątkiem bajki są kłopoty, w jakie wpada niesłusznie oskarżony Wilk. Przyjaciele Wilka zwracają się o pomoc do Misia Adwokata, który niczym superbohater w todze, rusza na ratunek.



Do czytania książeczek w Szczecinie zgłosiło się ponad 40 adwokatów.