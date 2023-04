Utrudnienia na DK6. Trwa wymiana nawierzchni

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy kolejne problemy kierowców, którzy pokonują trasę ze Szczecina w kierunku Gdańska.

W Sianowie, w ciągu drogi krajowej nr 6, rozpoczęła się wymiana nawierzchnii, co znacznie już utrudnia przejazd w obu kierunkach - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Niestety, ale będzie się to wiązało też z ruchem wahadłowym. W szczególności w momencie frezowania nawierzchni. I tak też jest obecnie. Potem wykonywana będzie regulacja studzienek. Także najbliższe około 2 tygodnie to jest czas, w którym te utrudnienia będą występowały. Natomiast jest to niezbędne, żeby wyremontować nawierzchnię w tej miejscowości - tłumaczy Grzeszczuk.



Obecnie korek przy dojeździe do Sianowa sięga już kilometra. Prace w tej części drogi krajowej numer 6 potrwają do piątku 21 kwietnia.