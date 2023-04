Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tylko do jutra można zgłaszać swoje propozycje do Szczecińskiego Budżety Obywatelskiego.

By to zrobić, na liście poparcia trzeba zgromadzić 10 głosów. Najnowsza edycja SBO ruszyła 14 marca.



Od tego roku 70 proc. puli środków zostanie przeznaczone na projekty lokalne, a 30 proc.

na "Zielone SBO", czyli projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.



Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to ponad 17 mln złotych.