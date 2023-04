Na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wojewoda zachodniopomorski wprowadzi od 13 kwietnia 2023 roku czasowy zakaz przebywania w odległości do 200 m wokół terminalu LNG w Świnoujściu.

Czasowy zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu.



Pełna treść komunikatu ⤵️https://t.co/Otfs93XRz5 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) April 12, 2023

Minister przypomniał, że w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w stanie podwyższonej gotowości. W oparciu o rekomendacje służb podejmowane są działania wzmacniające ochronę infrastruktury krytycznej, w której terminal LNG w Świnoujściu zajmuje miejsce strategiczne.







- Obiekt ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polaków, a jego ochrona jest rzeczą nadrzędną - powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.



- Bezpieczeństwo nie może być przedmiotem kompromisu. Bezpieczeństwo i szacunek wobec mieszkańców wymaga tego, żeby szukać alternatywy..., droga wodna do latarni, do Fortu Gerharda, żeby te miejsca funkcjonowały. Musimy pracować jeszcze nad dojściem do plaży, tu też jest przygotowana alternatywa - powiedział wojewoda.





W dobie wojny na Ukrainie musimy być przygotowani na najczarniejszy scenariusz - podkreśla Marek Cupryjak, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, ekspert ds. terroryzmu.





- Nie możemy wykluczyć scenariusza, że jakaś grupa dywersyjna, sabotażowa może podjąć zadanie, bo takie rozkazy wydadzą decydenci, którzy nad nimi sprawują władzę - zaznaczył prof. Cupryjak.







W oświadczeniu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński napisał, że doświadczenia ostatnich miesięcy, m.in. uszkodzenie gazociągu Nord Stream, a także ujawnienie przez polskie służby osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi, które m.in. przygotowywały akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu, wymuszają podejmowanie ważnych decyzji zapewniających bezpieczeństwo państwu polskiemu i Polakom.- Mając na uwadze powyższe, poleciłem wojewodzie zachodniopomorskiemu podjęcie pilnych działań, które zminimalizują powstałe niedogodności - napisał Mariusz Kamiński.W gazoporcie w Świnoujściu odbierany jest gaz ziemny, w ilości odpowiadającej ok. 30 proc. krajowego zużycia. Obiekt ma strategiczne znaczenie dla funkcjonowania polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego Polaków.