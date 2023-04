Zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od północy 13 kwietnia 2023 r. zostanie wprowadzony zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Będzie obowiązywał do odwołania. Takie zarządzenie wydał wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Wjazd do strefy objętej zakazem przebywania będą miały osoby posiadające specjalną przepustkę.Zakaz ma charakter czasowy - On nie jest wprowadzony raz na zawsze, o tym przesądza ustawa. Natomiast dzisiaj nie byłem w stanie określić konkretnej daty, a więc zakaz ten został wprowadzony do odwołania. Jeżeli będzie taka informacja z tych dwóch służb, które wskazuje ustawa, a więc ABW i Straży Granicznej, że nie ma już takiej potrzeby, to oczywiście to rozporządzenie uchylę - podkreśla wojewoda Zbigniew Bogucki.Decyzja ma związek z rosyjską agresją na Ukrainę, celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dla obiektu strategicznego dla Państwa. Obowiązywać będzie 200-metrowa strefa wokół świnoujskiego gazoportu.