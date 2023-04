Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ukradł puszkę z pieniędzmi zbieranymi dla chorej dziewczynki,

zatrzymał go policjant po służbie.

Do zdarzenia doszło w Szczecinie. O pomoc funkcjonariusza poprosiła znajoma. Poinformowała o tym, że ze sklepu została skradziona puszka. Świadkowie zdarzenia wskazali, gdzie może przebywać złodziej.



Rafał Traut z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie udał się na miejsce i zatrzymał 55-latka.

Mężczyzna przyznał się do kradzieży.



Policjant wezwał patrol, który zajął się złodziejem.



Rafał Traut obecnie przebywa na misji w Kosowie, do Szczecina przyjechał na urlop.