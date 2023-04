Nielegalna bimbrownia zlikwidowana

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Nielegalna bimbrownia w powiecie koszalińskim zlikwidowana. To wspólna akcja Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie i Policji.

Funkcjonariusze skontrolowali prywatną posesję, gdzie miał być produkowany nielegalny alkohol.



- W trakcie przeszukania zabezpieczyliśmy aparaturę odpędową oraz wytworzone już 49 litrów alkoholu o różnej mocy. Zatrzymany alkohol został zabezpieczony i zbadany pod kątem stężenia przez Technika Kryminalistyki Krajowej Administracji Skarbowej - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Zatrzymany został producent alkoholu - dodaje Brzoza. - Usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez wymaganego wpisu do rejestrów. Może mu teraz grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do jednego roku. O wysokości kary w tym przypadku zdecyduje sąd.



Spożywanie alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł może być niebezpieczne dla zdrowia konsumentów. Jak informują funkcjonariusze: producenci często dodają do niego alkoholu technicznego, który jest w składzie np. płynów do spryskiwaczy.