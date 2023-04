Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Gaz-System

Za wprowadzeniem strefy ochronnej wokół terminalu LNG przemawiają względy bezpieczeństwa.

Wiceminister klimatu Małgorzata Golińska uznaje za "potrzebną i uzasadnioną" decyzję o zakazie zbliżania się do terminala LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



- Nasze doświadczenia z ostatnich tygodni, miesięcy pokazują, że musimy być przygotowani na wszystko. Musimy być zabezpieczeni na różnego rodzaju akcje sabotażowe, dywersyjne. I tutaj decyzja aby dodatkowo chronić naszą infrastrukturę krytyczną, bo przecież o takiej mówimy, mówimy o terminalu gazowym, jest absolutnie potrzebna i uzasadniona - dodaje wiceminister Golińska.



Od dziś do gazoportu w Świnoujściu nie można podejść bliżej niż na odległość 200 metrów. Zakaz obowiązuje do odwołania.